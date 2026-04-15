Стало известно, что ждет студента за перелом руки сопернику на уроке физкультуры

В Саратове оправдали студента, который на уроке физкультуры сломал сокурснику руку во время состязания по армрестлингу. Об этом sarinform.ru сообщает со ссылкой на данные Кировского районного суда.

Инцидент произошел в 2023 году на уроке физкультуры в Саратовском госуниверситете. Два студента, Михаил Новоярчиков и Владислав Борисов, во время отсутствия преподавателя решили провести соревнование по армрестлингу. В результате Михаил сломал сопернику руку.

После случившегося на Новоярчикова завели уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, с августа 2025 года стартовал судебный процесс. После этого его несколько раз закрывали из-за отсутствия состава преступления, а потом снова возобновляли. В один момент дело ужесточили – студента судили уже за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Сегодня судья Кировского районного суда Виталий Романов вынес окончательный приговор, оправдав студента. Как отмечал адвокат молодого человека Андрей Морозов , в России подобный инцидент в суде рассматривался впервые.

До этого в Англии женщина решила помериться силами в армрестлинге с незнакомым мужчиной в пабе и сломала себе кость. Все началось с дружеского соперничества, однако в середине борьбы рука Джонсон громко хрустнула, и она получила спиральный перелом плечевой кости и плеча. Женщина провела в больнице четыре дня.

