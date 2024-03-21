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Женщина сломала себе кость во время армрестлинга с незнакомцем

LADBible: британка решила помериться силами в армрестлинг с мужчиной и получила перелом

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В Англии женщина решила помериться силами в армрестлинг с незнакомым мужчиной в пабе и сломала себе кость, пишет LADBible.

Женщина по имени Дейзи Джонсон рассказала, что была с друзьями в баре, когда к их столику подошел незнакомец. В ходе беседы мужчина рассказал, что занимается в тренажерном зале. Эта информация заинтересовала подвыпившую британку, которая предложила собеседнику помериться силами в армрестлинг.

«Это привело к дружескому соревнованию после того, как я заявила, что могу победить кого угодно в армрестлинге», — вспоминает Дейзи.

В середине борьбы рука Джонсон громко хрустнула, и она получила спиральный перелом плечевой кости и плеча.

«Боль начала усиливаться, когда адреналин спал. Затем плечевую кость пришлось снова собрать, что было чрезвычайно болезненно!» — вспоминает женщина.

Джонсон провела в больнице четыре дня. Несмотря на то, что с момента травмы прошло много времени, рука женщины до конца не восстановилась. Из-за этого ей пришлось поменять режим тренировок, что расстраивает Дейзи больше всего.

Ранее возомнивший себя богом войны человек сломал руку анимешнику.

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