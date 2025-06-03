Мужчина принял клеща в заднем проходе за геморрой и ходил с ним около недели

В Новосибирске у мужчины из заднего прохода удалили клеща

Врачи Новосибирска спасли мужчину, которому в задний проход заполз клещ. Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на источник.

По словам собеседницы, пациент предположил, что у него геморрой из-за сильного зуда, поэтому обратился к проктологу. Специалист заметил, что на глубине около сантиметра в заднем проходе мужчины застрял клещ.

Вместе с медсестрой врач извлек клеща. К этому моменту паукообразное находилось в организме человека около недели, клещ достиг размеров монеты.

После медицинских манипуляций, по данным издания, пациент не поверил, что причиной зуда был клещ, поэтому мужчина пожаловался на клинику.

До этого в Нижнем Новгороде медики оказали помощь женщине, которой в ухо заполз таракан. Сама пациентка не знала об этом и обратилась к специалистам из-за боли в ухе и ощущения шевеления внутри.

Специалисты достали насекомое с помощью специальных щипцов, каких-либо осложнений после манипуляций у женщины не было.

Ранее в Подмосковье рабочие пытались надуть коллегу кислородом, мужчина получил разрыв кишечника.