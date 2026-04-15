Россиянам объяснили, что будет, если жевать на одной стороне

Привычка жевать на одной стороне чревата нарушением прикуса. Об этом в интервью РИАМО предупредил врач-стоматолог, основатель международного бренда Максим Обушенков.

«Перекрестный прикус возникает из-за неправильного развития челюсти. Причины могут быть разными: врожденными или связанными с внешними факторами — с неправильной гигиеной, травмами или закрепившимися с детства вредными привычками», — отметил специалист.

Он добавил, что при неправильном прикусе одни мышцы перегружаются, а другие работают недостаточно, что со временем может привести к проблемам с височно-нижнечелюстным суставом, ускоренному стиранию зубов и появлению клиновидных дефектов.

Стоматолог-хирург, имплантолог, главный врач стоматологического центра «Dentex» Александр Завалюк до этого говорил, что к дефектам прикуса приводят потеря зубов, которую не восполнили протезированием, наличие нелеченных заболеваний зубочелюстной системы — от кариеса до дисфункций височно-нижнечелюстного сустава и некорректно проведенная установка протезов.

Та же самая проблема, по его словам, возникает при наличии нелеченного кариеса — когда пациент из-за болей и дискомфорта постоянно жует на другой стороне.

