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Врач рассказала, дефицит каких витаминов приводит к проблемам с зубами

Врач Сумцова: дефицит кальция и фосфора может приводить к проблемам с зубами

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Shutterstock

Нехватка витаминов и микроэлементов может провоцировать большинство проблем в полости рта, в том числе, кариес, гингивит (кровоточивость десен) и повышенную чувствительность десен. Об этом Life рассказала врач-стоматолог Татьяна Сумцова.

Так, прежде всего зубам необходимо достаточное количество кальция, указала врач.

«Кальций участвует в создании костной структуры вместе с фосфором, вот почему при его дефиците зубная эмаль истончается и становится уязвимой для кариеса. Кроме того, недостаток кальция приводит к тому, что костная ткань челюсти теряет плотность, а это значит, что со временем зубы могут расшататься и начать выпадать», — отметила эксперт.

Помимо этого, проблемы с зубами могут происходить из-за недостатка витамина В12, который отвечает за здоровье полости рта. Его нехватка может приводить к образованию болезненных язвочек во рту и рыхлости десен. Витамин А может предотвратить преждевременное расшатывание зубов и истончение эмали, витамин С — кровоточивость десен, появление неприятного запаха изо рта, витамин D — кровоточивость десен и возникновение кариеса.

Помимо этого, для здоровья и прочности эмали зубам нужно достаточное количество фосфора, а для защиты от кариесных образований и возникновения повышенного количества бактерий в полости рта — фтор. Последний также не дает зубам разрушаться и делает их более неуязвимыми для раздражающих факторов, заключила Сумцова.

Врач-стоматолог Алексей Антипенко до этого говорил, что привычка жевать еду на одной стороне может спровоцировать кариес. Однако он уточнил, что это не приведет к стиранию зубов, изнашиванию твердых тканей или гипертрофии жевательной мускулатуры.

Ранее врач рассказала о признаках рака полости рта.

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