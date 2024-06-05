Стоматолог рассказал, чем опасны нарушения прикуса во взрослом возрасте

Если у человека все зубы на месте, он следит за здоровьем полости рта, проходит раз в полгода профилактические осмотры и профессиональную гигиену, то дефекты прикуса пациентам после 40 лет не грозят. Об этом «Газете.Ru» рассказал Александр Завалюк, стоматолог-хирург, имплантолог, главный врач стоматологического центра «Dentex».

«Однако формирование дефектов прикуса именно во взрослом возрасте, даже после 40 лет — возможно. Чаще всего к этому приводит несколько причин, действующих в совокупности или по отдельности», — объяснил эксперт.

Первая — это прогрессирование тех патологий прикуса, которые не были вылечены еще в детстве или подростковом возрасте.

«На их усугубление могут повлиять потеря зубов, которую не восполнили протезированием, наличие нелеченных заболеваний зубочелюстной системы — от кариеса до дисфункций височно-нижнечелюстного сустава и некорректно проведенная установка некачественных протезов. Впрочем, эти причины могут вызывать развитие дефектов прикуса даже у тех взрослых, у которых данные патологии в детстве не наблюдались. Причина заключается в функциональной перегрузке зубов и пародонта (тканей, окружающих зуб и удерживающих его в лунке). Если у пациента нет даже одного зуба, то жевательная нагрузка начинает перераспределяться неравномерно. Из-за усиленной нагрузки зубы вокруг дефекта могут начать смещение», — рассказал стоматолог.

Та же самая проблема с неравномерным распределением нагрузки возникает при наличии нелеченного кариеса — когда пациент из-за болей и дискомфорта постоянно жует на другой стороне — или из-за некорректно выполненных протезов.

«Эта проблема негативно влияет на здоровье зубочелюстной системы — других зубов, связочного аппарата, височно-нижнечелюстного сустава, опорой которого являются зубы. Более того, потеря зуба может привести к атрофии костной ткани, т.е. ее постепенному рассасыванию и уменьшению высоты, ширины, толщины кости. Убыль кости способствует смещению зубов из-за давления при жевательных нагрузках, а смещение даже одного зуба нередко провоцирует перемещение остальных зубов. Так могут появится, например, тремы и диастемы, т.е. увеличенные межзубные промежутки», — добавил эксперт.

Установка имплантов с протезами в таких случаях служит профилактикой дефектов прикуса во взрослом возрасте, помогает сохранить здоровье зубов, их связочного аппарата и челюстных суставов.

Если из-за дефектов прикуса для импланта и протеза нет места, это требует комплексного подхода к лечению, когда с пациентов работают хирург, ортопед, ортодонт и гнатолог — это специалист, занимающийся лечением дисфункций челюстных суставов и возвращением нижней челюсти в правильное положение.

«Корректное положение нижней челюсти нужно для того, чтобы ортодонт смог добиться при коррекции прикуса правильного смыкания зубов, а ортопед при протезировании — поддержки сустава коронками или мостами. Место под импланты ортодонт формирует путем коррекции прикуса с помощью брекетов или элайнеров. Когда место получено, хирург приступает к имплантации, а затем ортопед изготавливает протезы для имплантов. Важно понимать, что имплант, в отличие от зуба, не имеет естественной подвижности и его нельзя переместить брекетами или элайнерами, поэтому коррекцию прикуса проводят до имплантации», — резюмировал врач.

Ранее россиянам объяснили, чем опасен стоматологический туризм.