В Самаре мать, годами избивавшая и унижавшая дочь, получила срок

Суд вынес приговор жительнице Самары, которая не выполняла обязанности по воспитанию ребенка. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Женщина жестоко обращалась с собственной дочерью. По данным СМИ, она избивала несовершеннолетнюю, унижала и держала в постоянном стрессе. Это серьезно повлияло на ментальное здоровье девочки – ее несколько раз замечали, когда она наносила себе вред.

Во время рассмотрения дела женщина находилась под домашним арестом. В это время в суд поступило заявление от дочери, в котором та жаловалась на давление со стороны матери. Несовершеннолетнюю забрал отец, с которым она теперь живет в другом городе.

Суд приговорил мать к девяти годам лишения свободы, которые она проведет в колонии общего режима.

До этого в Вологодской области осудили россиянку, которая держала мать на цепи. Дочь приговорили к четырем годам лишения свободы.

Ранее в Кировской области учителя спасли ребенка от издевательств матери.