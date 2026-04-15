Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

В Самаре мать, годами избивавшая и унижавшая дочь, получила срок

Skrypnykov Dmytro/Shutterstock/FOTODOM

Суд вынес приговор жительнице Самары, которая не выполняла обязанности по воспитанию ребенка. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Женщина жестоко обращалась с собственной дочерью. По данным СМИ, она избивала несовершеннолетнюю, унижала и держала в постоянном стрессе. Это серьезно повлияло на ментальное здоровье девочки – ее несколько раз замечали, когда она наносила себе вред.

Во время рассмотрения дела женщина находилась под домашним арестом. В это время в суд поступило заявление от дочери, в котором та жаловалась на давление со стороны матери. Несовершеннолетнюю забрал отец, с которым она теперь живет в другом городе.

Суд приговорил мать к девяти годам лишения свободы, которые она проведет в колонии общего режима.

До этого в Вологодской области осудили россиянку, которая держала мать на цепи. Дочь приговорили к четырем годам лишения свободы.

Ранее в Кировской области учителя спасли ребенка от издевательств матери.

 
Теперь вы знаете
Крупнейший лесной пожар в России, запрет на ИИ-улучшения и хворост по ГОСТу. Что нового к утру 15 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
