Россиянка держала мать на цепи и получила 4 года колонии

В Вологодской области суд вынес приговор 44-летней жительнице деревни Пожара, обвиняемой в незаконном лишении свободы и истязании матери. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

По данным следствия, в течение двух лет женщина вместе со своим сожителем истязала 65-летнюю мать. Пенсионерка нуждалась в постоянном уходе и находилась в беззащитном положении. Подсудимая приковывала мать к кровати металлической цепью, чтобы женщина не могла самостоятельно передвигаться.

В ноябре 2025 года истощенную пенсионерку обнаружили в ходе рейда сотрудники полиции, ее немедленно госпитализировали. Подозреваемую в истязании арестовали. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело. Приговором суда ей назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы. Дело в отношении ее сожителя выделено в отдельное производство.

Ранее в Амурской области сын забил парализованную мать.