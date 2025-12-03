На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медики спасли россиянку, которая проглотила столовую ложку

В Бурятии спасли женщину, проглотившую столовую ложку
РК БСМП им.В.В. Ангапова

В Бурятии врачи спасли женщину, которая проглотила столовый прибор. Об этом сообщает пресс-служба РК БСМП им.В.В. Ангапова.

Женщина поступила в больницу с инородным телом внутри. Врачи извлекли из ее желудка столовую ложку с помощью эндоскопа и специальных инструментов. Это позволило избежать проведения сложной хирургической операции. Отмечается, что подобные крупные предметы могут вызывать перфорацию желудка или кишечную непроходимость.

После успешно проведенной процедуры пациентку отпустили домой. Женщина так и не пояснила, при каких обстоятельствах проглотила столовую ложку.

До этого подмосковные врачи достали из школьницы скобку для зубов. Так как инородный предмет был острый, то это создавало высокие риски травмировать слизистую.

Ранее на Урале врачи спасли ребенка с куском глины в бронхах.

