Врач объяснил, как связаны смартфон и геморрой

Длительное сидение в туалете со смартфоном чревато обострением геморроя и даже выпадением узлов. Об этом в беседе с РИАМО предупредил врач-терапевт Максим Лавров. По его словам, унитаз имеет анатомически неправильную форму, не подходящую для длительного сидения: ягодицы провисают, а тазовое дно теряет опору. Это создает сильное гравитационное давление на вены прямой кишки.

«Отвлекаясь на контент, вы грубо нарушаете нейронную связь между кишечником и мозгом. Естественный рефлекс угасает. Каловые массы задерживаются, теряют влагу и твердеют, что неминуемо провоцирует тяжелые хронические запоры и болезненные анальные трещины», — отметил специалист.

Кроме того, жесткое сиденье пережимает седалищный нерв и сосуды задней поверхности бедра, вызывая онемение ног и нарушая кровоток в малом тазу. Также не стоит забывать об инфекциях, которые могут осесть на корпусе смартфона вместе с разлетающимися микрочастицами фекалий после смывания, добавил он.

Врач-колопроктолог «СМ-Клиника» Ярослав Крымский до этого говорил, что в норме дефекация должна быть быстрой (не более 3 минут) и не превращаться в отдельный ритуал. Даже при склонности к запорам он посоветовал не задерживаться долго в туалете. Если проблема повторяется регулярно, гораздо эффективнее изменить характер и режим питания, чем пытаться «пересидеть» ее со смартфоном в руках.

Ранее россиянам объяснили, какие болезни могут маскироваться под «обычный запор».

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!