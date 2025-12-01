Врач предупредила, какие болезни маскируются под «обычный запор»

Врач Бугулова: под «безобидным» запором могут скрываться рак и геморрой

Запор — одно из самых распространенных нарушений работы кишечника: по данным специалистов, с ним сталкиваются около 19% взрослых, а среди людей старше 60 лет показатель достигает 40%. О том, какие заболевания могут маскироваться под этот, на первый взгляд, безобидный симптом, «Газете.Ru» рассказала врач-колопроктолог «СМ-Клиника» Оксана Бугулова.

По словам специалиста, запор — это состояние, при котором нарушается процесс дефекации. Оно может проявляться как изменением консистенции стула, так и сокращением частоты дефекаций — менее трех раз в неделю. Причины запора колопроктолог разделяет на две большие группы: первичные и вторичные.

Первичный (функциональный) запор развивается при отсутствии органической патологии и чаще всего связан с образом жизни. Низкое потребление клетчатки, нерегулярное питание, недостаточный питьевой режим, малоподвижность — самые частые факторы, приводящие к нарушению стула.

Отдельно она отметила беременность, при которой гормональные изменения и давление увеличенной матки на кишечник могут провоцировать запоры. Возраст также играет роль: со временем пищеварительные процессы замедляются, снижается тонус мышц кишечника и тазового дна.

Вторичный запор, подчеркнула врач, — это уже симптом другого заболевания.

«К препятствиям для нормального продвижения кишечного содержимого могут приводить опухоли, полипы, спайки, стриктуры или внешнее сдавление кишки. Запоры могут сопровождать гастрит, язву желудка, патологии желчного пузыря, воспалительные заболевания кишечника, геморрой и анальные трещины. Их причиной могут быть и системные заболевания соединительной ткани, эндокринные нарушения (например, гипотиреоз), неврологические болезни, расстройства психики, а также прием некоторых лекарств — от антидепрессантов до препаратов железа», — сказала Бугулова.

Отдельно колопроктолог предупредила о взаимосвязи между запорами и геморроем. Запор способствует развитию и усугублению геморроя, а боль при геморрое заставляет откладывать дефекацию, что снова приводит к запору. Разорвать этот механизм можно только лечением обеих проблем.

По словам врача, запор нельзя считать безопасным состоянием. Среди опасных заболеваний, которые могут проявляться нарушением стула, — рак прямой кишки, занимающий второе место среди онкологических заболеваний ЖКТ.

Специалист призвала не откладывать обращение за помощью. После осмотра и обследования — лабораторной диагностики, колоноскопии, УЗИ — врач подберет лечение, которое поможет облегчить состояние и устранить причину. Врач отметила, что своевременная консультация значительно повышает эффективность терапии и снижает риск осложнений.

