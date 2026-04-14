Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Россиянин вернулся из Польши с коллекционными часами и попал под статью

Федеральная таможенная служба

На границе России и Польши задержали 45-летнего мужчину, который пытался ввезти коллекционные швейцарские часы стоимостью более 12 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Мужчина прибыл из Польши в Россию через пункт пропуска Багратионовск. Дорогостоящие часы он не задекларировал: надел их на руку, а коробку от аксессуара и чек положил в багажник автомобиля.

Установлено, что водитель является гражданином России и Германии. Он пояснил, что купил часы за две тысячи евро (около 180 тысяч рублей), и они якобы не работают. Экспертиза установила, что это коллекционные часы мануфактуры F.P. Journe Invenit et Fecit с автоматическим механизмом. Корпус и браслет изготовлены из титана. Их фактическая стоимость составляет более 12 млн рублей.

Мужчина заявил, что не знал о необходимости декларации дорогого аксессуара. В отношении него возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных платежей в крупном размере. Фигуранту грозит лишение свободы сроком до двух лет или штраф в размере от 500 тысяч рублей.

До этого сотрудники таможни аэропорта Шереметьево задержали иностранца, который пытался нелегально ввезти из Индии более тысячи ювелирных изделий. Иностранец пояснил, что якобы вез драгоценности в подарок друзьям и знакомым. Стоимость «подарков» специалисты оценили в 9,4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на таможне пассажирка пыталась пронести украшения на полмиллиона рублей в половых органах.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!