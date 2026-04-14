Россиянин вернулся из Польши с коллекционными часами и попал под статью

На границе России и Польши задержали 45-летнего мужчину, который пытался ввезти коллекционные швейцарские часы стоимостью более 12 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Мужчина прибыл из Польши в Россию через пункт пропуска Багратионовск. Дорогостоящие часы он не задекларировал: надел их на руку, а коробку от аксессуара и чек положил в багажник автомобиля.

Установлено, что водитель является гражданином России и Германии. Он пояснил, что купил часы за две тысячи евро (около 180 тысяч рублей), и они якобы не работают. Экспертиза установила, что это коллекционные часы мануфактуры F.P. Journe Invenit et Fecit с автоматическим механизмом. Корпус и браслет изготовлены из титана. Их фактическая стоимость составляет более 12 млн рублей.

Мужчина заявил, что не знал о необходимости декларации дорогого аксессуара. В отношении него возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных платежей в крупном размере. Фигуранту грозит лишение свободы сроком до двух лет или штраф в размере от 500 тысяч рублей.

До этого сотрудники таможни аэропорта Шереметьево задержали иностранца, который пытался нелегально ввезти из Индии более тысячи ювелирных изделий. Иностранец пояснил, что якобы вез драгоценности в подарок друзьям и знакомым. Стоимость «подарков» специалисты оценили в 9,4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на таможне пассажирка пыталась пронести украшения на полмиллиона рублей в половых органах.