Астрофизик спрогнозировал метеорный дождь в апреле

Астрофизик Коваль: если повезет, то в апреле мы увидим масштабный звездный дождь
В апреле россияне смогут понаблюдать сразу за интересными космическими событиями, включая звездный дождь. Как рассказал 360.ru астроном, астрофизик Владимир Коваль, в зависимости от близости к ядру есть вероятность, что он будет достаточно масштабным, когда за одну минуту сыплет буквально по несколько метеоров.

Кометы делятся на долгопериодические и короткопериодические, состоят они из замерзших газов. По словам ученого, когда комета собирает пыль в космическом пространстве, то вблизи Солнца частицы освобождаются из ледяного плена, образуя второй хвост с эффектным кометным шлейфом.

«Маленькие короткопериодические кометы обычно разваливаются за несколько оборотов (их еще иногда называют кометы группы Юпитера, потому что он часто их порождает). Остается то, что мы называем метеорными потоками, — пояснил Коваль. — «Когда Земля пересекает орбиту бывшей кометы, эти частицы влетают в атмосферу и дают так называемый звездный дождь».

Если в это время Земля расположена ближе к ядру, то частиц больше, если ближе к хвосту, то видны отдельные метеоры. Более массивные кометы разрушаются медленно, а при приближении к Солнцу дают более эффектные хвосты, отметил астрофизик. По его словам, любой звездный дождь нужно наблюдать ночью, а его визуальные эффекты зависят от количества падающих частиц в час и состава комет.

«Еще многое значит скорость: быстрые метеоры более зрелищны, они напоминают салют, — отметил ученый. — «Персеиды как раз характеризуются такими большими длинными медленными хвостами. А Лириды более средние, так сказать».

Если повезет, то в апреле скорость звездного дождя достигнет нескольких метеоров в минуту, если нет, то он будет представлять из себя лишь отдельные «капельки», которые будут быстро сгорать, заключил астрофизик.

До этого астрономы сообщили, что одна из крупнейших известных звезд во Вселенной — WOH G64 — пережила резкую эволюционную трансформацию и, возможно, приближается к взрыву сверхновой.

Ранее ученые обнаружили у межзвездной кометы 3I/ATLAS признаки космического корабля.

 
