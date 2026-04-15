Названы породы домашних животных, наиболее склонные к ожирению

Ветеринар Земская: мейн-куны и мопсы наиболее склонны к ожирению
Наиболее склонными к развитию ожирения породами домашних животных являются сфинксы, мейн-куны, персидские и британские кошки, а также лабрадоры, золотистые ретриверы, корги, таксы, мопсы, бигли, ротвейлеры, кокер-спаниели. Об этом «Москве 24» рассказала заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская.

По ее словам, чаще всего набор веса у питомцев связан с перееданием на фоне предоставления неограниченного доступа к корму и частых угощений с человеческого стола. Помимо этого, ожирение может возникнуть из-за гормональной перестройки после кастрации, стерилизации, так как они приводят к замедлению метаболизма. Кроме того, питомцы могут заедать стресс так же, как и люди.

Эксперт добавила, что это состояние опасно для всех животных, но в особенности для кошек, поскольку на фоне набора лишнего веса у них высок риск развития диабета и жирового гепатоза печени.

«Также из-за ожирения страдают крупные собаки с больными суставами: чем больше вес, тем выше нагрузка, которая может приводить к разрыву связок, проблемам с позвоночником, формированию грыж», – предупредила Земская.

Британские ученые из Бристольского университета до этого опровергли распространенное мнение о связи ранней кастрации кошек с проблемами набора веса. Команда использовала данные долгосрочного проекта Bristol Cats, отслеживающего здоровье кошек на протяжении всей жизни. Сравнивались показатели массы тела и оценки упитанности у животных, кастрированных в разном возрасте.

Ранее врач рассказал, какое заболевание можно подхватить, играя с кошкой.

 
Крупнейший лесной пожар в России, запрет на ИИ-улучшения и хворост по ГОСТу. Что нового к утру 15 апреля
