Врач рассказал, какое заболевание можно подхватить, играя с кошкой

Врач Лавров: человек может заразиться фелинозом даже от внешне здоровой кошки

Даже внешне здоровые кошки могут быть носителями бактерии бартонеллы, которая вызывает фелиноз. Об этом в беседе с РИАМО предупредил врач-терапевт Максим Лавров. По его словам, болезнетворные микроорганизмы обитают на когтях и в слюне животных, а заражение происходит при глубоком укусе или царапине. Причем главными переносчиками инфекции выступают котята в возрасте до одного года.

Специалист рассказал, что после инфицирования на месте заживающей ранки появляется плотный красный узелок или пузырек. Спустя одну-две недели бактерия по кровотоку достигает подмышечных, локтевых или шейных лимфатических узлов, приводя к их воспалению.

«Человек чувствует сильную слабость, мышечную боль, у него поднимается температура. При крепком иммунитете болезнь может пройти сама, но иногда бактерия агрессивно поражает печень, глаза и нервную систему, требуя длительного курса антибиотиков», — отметил Лавров.

Чтобы избежать осложнений, он посоветовал быстро обработать рану. При этом ни в коем случае нельзя выдавливать кровь или плотно заклеивать свежую царапину пластырем без доступа воздуха. Если спустя некоторое время место травмы воспалилось, а близлежащие лимфоузлы начали опухать, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, заключил врач.

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков до этого говорил, что кошки могут передавать все группы заболеваний — вирусные, бактериальные, грибковые и паразитарные. Кроме того, по его словам, есть болезни, которыми животные сами не болеют, но при этом могут быть источником инфекции для человека, например, токсоплазмоз.

