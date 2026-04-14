Врач рассказал, какое заболевание можно подхватить, играя с кошкой

Врач Лавров: человек может заразиться фелинозом даже от внешне здоровой кошки
Даже внешне здоровые кошки могут быть носителями бактерии бартонеллы, которая вызывает фелиноз. Об этом в беседе с РИАМО предупредил врач-терапевт Максим Лавров. По его словам, болезнетворные микроорганизмы обитают на когтях и в слюне животных, а заражение происходит при глубоком укусе или царапине. Причем главными переносчиками инфекции выступают котята в возрасте до одного года.

Специалист рассказал, что после инфицирования на месте заживающей ранки появляется плотный красный узелок или пузырек. Спустя одну-две недели бактерия по кровотоку достигает подмышечных, локтевых или шейных лимфатических узлов, приводя к их воспалению.

«Человек чувствует сильную слабость, мышечную боль, у него поднимается температура. При крепком иммунитете болезнь может пройти сама, но иногда бактерия агрессивно поражает печень, глаза и нервную систему, требуя длительного курса антибиотиков», — отметил Лавров.

Чтобы избежать осложнений, он посоветовал быстро обработать рану. При этом ни в коем случае нельзя выдавливать кровь или плотно заклеивать свежую царапину пластырем без доступа воздуха. Если спустя некоторое время место травмы воспалилось, а близлежащие лимфоузлы начали опухать, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, заключил врач.

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков до этого говорил, что кошки могут передавать все группы заболеваний — вирусные, бактериальные, грибковые и паразитарные. Кроме того, по его словам, есть болезни, которыми животные сами не болеют, но при этом могут быть источником инфекции для человека, например, токсоплазмоз.

Ранее ветврач объяснил, почему нельзя забирать домой ежей из леса.

 
Отобрали и продали. Стоит ли покупать конфискат и как это сделать
