На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Наука
Размер текста
А
А
А

Ученые развеяли миф о кошачьем ожирении из-за ранней кастрации

VetRecord: стерилизация в четыре месяца не влияет на будущий вес котов и кошек
close
Depositphotos

Британские ученые из Бристольского университета опровергли распространенное мнение о связи ранней кастрации кошек с проблемами набора веса. Исследование опубликовано в научном журнале Veterinary Record (VetRecord).

Команда использовала данные долгосрочного проекта Bristol Cats, отслеживающего здоровье кошек на протяжении всей жизни. Сравнивались показатели массы тела и оценки упитанности у животных, кастрированных в разном возрасте.

Анализ более 2000 клинических случаев показал, что кошки, стерилизованные в четыре месяца, не склонны к ожирению больше, чем их сородичи, прошедшие процедуру в традиционные шесть месяцев.

Также выяснилось, что коты в целом тяжелее кошек в любом возрасте, самки демонстрируют сезонные колебания веса (меньше летом и осенью), а длина шерсти влияет на визуальную оценку упитанности, но не на реальный вес.

«Наши данные подтверждают безопасность ранней кастрации, что особенно важно для контроля популяции бездомных животных», — отметила доктор Эмили Блэквелл, руководившая исследованием.

Ветеринарные эксперты подчеркивают, что переход на стерилизацию в четыре месяца поможет снизить количество нежелательных пометов, уменьшить число бездомных кошек и оптимизировать нагрузку на клиники.

Ранее ученые назвали идеальный возраст для кастрации домашних питомцев.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами