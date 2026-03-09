Гастроэнтеролог развеяла миф о необходимости есть суп каждый день

Врач Андрианова: не нужно заставлять себя есть супы каждый день

Существует мнение, что необходимо обязательно съедать одну порцию супа в день, чтобы поддерживать здоровье пищеварительной системы. Так ли это на самом деле, «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог медицинской компании СберЗдоровье Анастасия Андрианова.

«Согласно современным исследованиям, человеку необязательно есть супы на регулярной основе — все зависит от индивидуальных вкусовых предпочтений. Однако в некоторых случаях это делать целесообразно. Так, например, супы с овощами могут стать полезным способом повышения количества потребляемой клетчатки — пищевых волокон, которые способствуют нормальной работе желудочно-кишечного тракта. Кроме того, супы могут быть основным питанием в период восстановления после операций на желудочно-кишечном тракте, так как они легче усваиваются, чем другая пища», — рассказывает врач.

Помимо этого, включать суп в ежедневный рацион полезно тем, кто следит за фигурой, так как это блюдо быстро насыщает за счет высокого содержания жидкости. Наряду с этим некоторые виды супов, особенно овощные, обладают меньшей калорийностью по сравнению, например, с жареными блюдами.

Чтобы суп был полезным для здоровья, при его приготовлении важно учитывать несколько моментов. Важно умеренно солить блюдо, учитывая, что взрослым рекомендуется употреблять не более 5 г соли в сутки, что составляет примерно 1 чайную ложку без горки. Стоит отметить, что соль можно частично заменить свежей зеленью или специями, например, добавить в суп черного перца, тмин, базилик или укроп.

Полезно готовить супы с добавлением цельнозерновых круп, например, гречки, перловки или бурого риса, так как они обладают низким гликемическим индексом. Это, в свою очередь, способствует медленному усвоению организмом углеводов, что обеспечивает длительное чувство сытости и предотвращает резкие скачки уровня глюкозы в крови.

«При приготовлении супа из мяса рекомендуется сливать первый бульон, поскольку в процессе варки в него могут выделяться, например, химикаты, которыми обрабатывали животное. Кроме того, в нем остается большая часть жира, поэтому, сливая первый бульон, можно снизить общую калорийность блюда. Также важно отметить, что для таких супов предпочтительно выбирать нежирные сорта мяса или птицы, например, телятину, курицу, индейку», — рассказывает Андрианова.

