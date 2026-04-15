Дачникам объяснили, почему нельзя пропускать апрельскую подкормку чеснока

Дачникам важно провести две подкормки чеснока в апреле, первую нужно провести в начале отрастания, когда чеснок наращивает лист, вторую — через 10–14 дней. Об этом aif.ru рассказал агроном Денис Терентьев.

По его словам, эти сроки важно соблюдать, поскольку в середине апреля чеснок остро реагирует на питание. Он посоветовал вносить растворы только по влажной почве, утром или вечером. Первая подкормка поможет запустить активный рост зеленой массы. К оптимальному варианту для нее он отнес аммиачную селитру (20–30 г на 10 л воды, расход — 2–3 л на 1 кв. м).

«Через 10–14 дней, обычно в конце апреля или в самом начале мая, чеснок подкармливают второй раз. Здесь практичнее всего взять нитроаммофоску: 20–30 г на 10 л воды (примерно 1,5–2 ст. л.), расход — 3–4 л на 1 кв. м», — добавил Терентьев.

Преподаватель курса «Садоводство» для садоводов РЖД, блогер Светлана Самойлова до этого говорила, что для плодовых деревьев и кустарников гораздо опаснее майские заморозки, нежели апрельские. По ее словам, пока бутоны не раскрылись, можно не опасаться за будущий урожай.

