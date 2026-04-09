Дачникам рассказали, какие заморозки опаснее — апрельские или майские

Для плодовых деревьев и кустарников гораздо опаснее майские заморозки, нежели апрельские. Об этом в интервью РИАМО сообщила преподаватель курса «Садоводство» для садоводов РЖД, блогер Светлана Самойлова.

По ее словам, пока бутоны не раскрылись, можно не опасаться за будущий урожай.

«Лишь когда полностью раскроются листья, и мы уже с вами увидим бутоны, готовые вот-вот раскрыться, тогда заморозки уже наносят существенный урон урожаю. Пока бутон находится внутри почки, он надежно защищен листьями от мороза до минус 6 — минус 8 градусов», — сказала специалист.

При этом бутон, готовый раскрыться, защищен от мороза лишь в -2...-3°C своими лепестками, добавила она.

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова до этого рассказала, как спасти урожай после майских заморозков.

Она посоветовала обрезать все почерневшее, обработать растения иммуномодуляторами, а также провести подкормку с помощью минимальных доз удобрений.

