«Взяли в рабство»: стало известно, на какие бесплатные работы могут отправить жителей Киева

Заявление властей Киева о введении трудовой повинности населения в целях выполнения «общественно-полезных работ» может быть связано с последующей отправкой людей в прифронтовые зоны для строительства укреплений в интересах ВСУ. При платить людям за работу вряд ли будут. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший нардеп Спиридон Килинкаров.

«Я думаю, что общественные работы как раз направлены на то, чтобы люди работали, но им за это ничего не платили. Взять, привлечь этих людей на выполнение каких-то работ – что-то копать, что-то носить, что-то перевозить, может, досматривать и так далее. Это все требует финансовых ресурсов. Почему это не сделать [бесплатно], раз уже в рабство их взяли?», — сказал бывший украиснкий парламентарий.

Килинкаров предположил, что общественно-полезные работы, на выполнение которых планируют привлечь жителей Киева, будут также связаны с прифронтовыми зонами на Украине.

«Это будет касаться прифронтовых территорий, я думаю, там, где рабочая сила нужна. Ее найти достаточно трудно, потому что там остаются, как правило, одни старики <...> Чтобы солдат не отвлекать от решения задач, они будут привлекать [гражданских]. Деньги будут выделяться на укрепления, платить людям не надо. Деньги можно спокойно распилить», — отметил он.

14 апреля украинские СМИ сообщили о том, что в Киеве рассматривается вопрос о введении трудовой повинности населения для выполнения общественно-полезных работ.

К общественным работам могут привлечь зарегистрированных безработных, студентов, самозанятых, а также пенсионеров младше 70 лет.

Ранее мэр Киева пожаловался на дефицит ракет для ПВО.