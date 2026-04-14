Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Политика

«Взяли в рабство»: стало известно, на какие бесплатные работы могут отправить жителей Киева

Экс-нардеп Килинкаров: жителей Киева могут отправить на фронт строить укрепления
Efrem Lukatsky/AP

Заявление властей Киева о введении трудовой повинности населения в целях выполнения «общественно-полезных работ» может быть связано с последующей отправкой людей в прифронтовые зоны для строительства укреплений в интересах ВСУ. При платить людям за работу вряд ли будут. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший нардеп Спиридон Килинкаров.

«Я думаю, что общественные работы как раз направлены на то, чтобы люди работали, но им за это ничего не платили. Взять, привлечь этих людей на выполнение каких-то работ – что-то копать, что-то носить, что-то перевозить, может, досматривать и так далее. Это все требует финансовых ресурсов. Почему это не сделать [бесплатно], раз уже в рабство их взяли?», — сказал бывший украиснкий парламентарий.

Килинкаров предположил, что общественно-полезные работы, на выполнение которых планируют привлечь жителей Киева, будут также связаны с прифронтовыми зонами на Украине.

«Это будет касаться прифронтовых территорий, я думаю, там, где рабочая сила нужна. Ее найти достаточно трудно, потому что там остаются, как правило, одни старики <...> Чтобы солдат не отвлекать от решения задач, они будут привлекать [гражданских]. Деньги будут выделяться на укрепления, платить людям не надо. Деньги можно спокойно распилить», — отметил он.

14 апреля украинские СМИ сообщили о том, что в Киеве рассматривается вопрос о введении трудовой повинности населения для выполнения общественно-полезных работ.

К общественным работам могут привлечь зарегистрированных безработных, студентов, самозанятых, а также пенсионеров младше 70 лет.

Ранее мэр Киева пожаловался на дефицит ракет для ПВО.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!