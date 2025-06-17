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В сети показали уникальные кадры из жизни казаков в зоне СВО

Бойцы казачьей бригады «Терек» показали свою жизнь на передовой
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Telegram-канал «Всероссийское Казачье Общество»

Всероссийское казачье общество опубликовало в своем Telegram-канале видеоролик о бойцах казачьей разведывательной бригады «Терек».

На видео показаны как действия военнослужащих на линии боевого соприкосновения, так и их быт в полевых условиях. В обществе отметили, что бойцы «Терека» продолжают славные традиции предков и чтят память павших товарищей.

«Эти парни каждый день рискуют собой ради мирного неба для наших детей, ради светлого будущего для новых поколений. Каждый день сражаются с темными силами. Верой и правдой стоят на рубежах страны. Делом показывают всему миру, что значит быть воином и защитником Отечества», — отметили во Всероссийском казачьем обществе, комментируя видео.

Ранее военнослужащие тактического соединения приняли участие в съемках клипа «Мы русские – с нами Бог» хора «Русский формат».

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