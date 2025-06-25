Мать вырвала зубы у пятилетней дочери, решив, что в нее вселились демоны

Американка покалечила маленькую дочь, пытаясь изгнать из нее демона. Об этом сообщает портал The Law&Crime.

На прошлой неделе 40-летняя Ребекка Ли Бейли из Западной Вирджинии была арестована и обвинена в нападении на свою пятилетнюю дочь. Как сообщили в офисе шерифа округа Роли, женщина прижала ребенка к стене в их доме и вырвала у девочки два нижних передних зуба. По словам свидетеля, во время нападения Бейли кричала, что в девочке «демон» и держала в руках крест.

К счастью, другой взрослый, находившийся в доме, вовремя проснулся, вмешался и вызвал полицию. На место прибыли двое помощников шерифа, которые опросили членов семьи и начали расследование. Бейли немедленно задержали и доставили в тюрьму. Ее обвиняют в жестоком обращении с ребенком, которое привело к травмам. Девочку осмотрели врачи, а органы опеки передали ее под присмотр ответственного члена семьи.

Шериф округа поблагодарил родственника за смелость и быструю реакцию, а также сотрудников за профессионализм. Сейчас Бейли находится под арестом, первое заседание делу назначено на 30 июня.

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