На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мать вырвала зубы у пятилетней дочери, решив, что в нее вселились демоны

В США мать вырвала зубы у пятилетней дочери, пытаясь изгнать демона
close
West Virginia Department of Corrections and Rehabilitation

Американка покалечила маленькую дочь, пытаясь изгнать из нее демона. Об этом сообщает портал The Law&Crime.

На прошлой неделе 40-летняя Ребекка Ли Бейли из Западной Вирджинии была арестована и обвинена в нападении на свою пятилетнюю дочь. Как сообщили в офисе шерифа округа Роли, женщина прижала ребенка к стене в их доме и вырвала у девочки два нижних передних зуба. По словам свидетеля, во время нападения Бейли кричала, что в девочке «демон» и держала в руках крест.

К счастью, другой взрослый, находившийся в доме, вовремя проснулся, вмешался и вызвал полицию. На место прибыли двое помощников шерифа, которые опросили членов семьи и начали расследование. Бейли немедленно задержали и доставили в тюрьму. Ее обвиняют в жестоком обращении с ребенком, которое привело к травмам. Девочку осмотрели врачи, а органы опеки передали ее под присмотр ответственного члена семьи.

Шериф округа поблагодарил родственника за смелость и быструю реакцию, а также сотрудников за профессионализм. Сейчас Бейли находится под арестом, первое заседание делу назначено на 30 июня.

Ранее россиянка избивала 10-летнего сына ремнем и ложкой для обуви.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами