Руфер сорвался с купола в Петербурге и сломал позвоночник

78.ru: в Петербурге руфер сорвался с купола и сломал позвоночник

В Петербурге руфер забрался на высоту и сломал позвоночник, сорвавшись вниз. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел, когда молодой человек забрался на купол базилики Святой Екатерины, снимая свои действия на камеру. Во время спуска у него оборвался канат, в результате чего он упал на спину.

После падения пострадавший самостоятельно обратился в больницу. Врачи диагностировали у него перелом копчика и поясницы.

До этого в Петербурге юноша забрался на коня из колесницы на здании Главного штаба Эрмитажа, снимая это на камеру. Очевидцы также сняли момент с земли.

Ранее руферы забрались на купола Владимирского собора в Петербурге и сняли это на видео.