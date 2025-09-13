Руфер сорвался с купола в Петербурге и сломал позвоночник

В Петербурге руфер забрался на высоту и сломал позвоночник, сорвавшись вниз. Об этом сообщает телеканал 78.ru.
Инцидент произошел, когда молодой человек забрался на купол базилики Святой Екатерины, снимая свои действия на камеру. Во время спуска у него оборвался канат, в результате чего он упал на спину.
После падения пострадавший самостоятельно обратился в больницу. Врачи диагностировали у него перелом копчика и поясницы.
До этого в Петербурге юноша забрался на коня из колесницы на здании Главного штаба Эрмитажа, снимая это на камеру. Очевидцы также сняли момент с земли.
Ранее руферы забрались на купола Владимирского собора в Петербурге и сняли это на видео.