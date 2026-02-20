Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Общество

Голый мужчина угнал автомобиль скорой помощи с пациенткой внутри

CBS News: в США голый мужчина угнал автомобиль скорой с человеком внутри
Karolis Kavolelis/Shutterstock

В США голый мужчина угнал автомобиль скорой помощи с пациенткой внутри, пишет СBS News.

По данным полиции, автомобиль скорой помощи был припаркован на улице, пока пожарные оказывали медицинскую помощь пациентке неподалеку. В это время двое парамедиков находились в салоне машины, где пациентка была закреплена на каталке. Как сообщают правоохранители, мужчина, позже идентифицированный как Бенджамин Фельц, сел за руль и попытался уехать.

Парамедики попытались остановить подозреваемого, однако были вынуждены покинуть автомобиль из-за угрозы их безопасности. После этого Фельц скрылся на машине скорой помощи, в которой оставалась пациентка.

По информации полиции, подозреваемый устроил погоню, продолжавшуюся примерно 40 минут. В итоге полицейским удалось повредить шины автомобиля, и водитель съехал в грязное поле, где машина застряла, после чего погоня завершилась.

Сотрудники полиции осмотрели пациентку, которая, согласно материалам дела, заявила, что «боялась за свою жизнь» и опасалась возможной аварии. Женщина была сильно потрясена, но не получила травм.

По словам полиции, Фельц признался, что употреблял марихуану и сообщил, что в тот же день выпил часть химического чистящего средства. Он заявил, что не имел «четкой причины» для своих действий и не намеревался причинить себе вред.

Впоследствии Бенджамин был помещен в тюрьму округа Вуд. Ему предъявлены четыре обвинения в тяжких преступлениях и шесть обвинений по менее тяжким статьям.

Ранее пьяный швед угнал машину в Финляндии и попытался сбежать в Россию.
 
Теперь вы знаете
Крепкий рубль стал проблемой. Чем это грозит и пора ли покупать доллары
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!