В США голый мужчина угнал автомобиль скорой помощи с пациенткой внутри, пишет СBS News.

По данным полиции, автомобиль скорой помощи был припаркован на улице, пока пожарные оказывали медицинскую помощь пациентке неподалеку. В это время двое парамедиков находились в салоне машины, где пациентка была закреплена на каталке. Как сообщают правоохранители, мужчина, позже идентифицированный как Бенджамин Фельц, сел за руль и попытался уехать.

Парамедики попытались остановить подозреваемого, однако были вынуждены покинуть автомобиль из-за угрозы их безопасности. После этого Фельц скрылся на машине скорой помощи, в которой оставалась пациентка.

По информации полиции, подозреваемый устроил погоню, продолжавшуюся примерно 40 минут. В итоге полицейским удалось повредить шины автомобиля, и водитель съехал в грязное поле, где машина застряла, после чего погоня завершилась.

Сотрудники полиции осмотрели пациентку, которая, согласно материалам дела, заявила, что «боялась за свою жизнь» и опасалась возможной аварии. Женщина была сильно потрясена, но не получила травм.

По словам полиции, Фельц признался, что употреблял марихуану и сообщил, что в тот же день выпил часть химического чистящего средства. Он заявил, что не имел «четкой причины» для своих действий и не намеревался причинить себе вред.

Впоследствии Бенджамин был помещен в тюрьму округа Вуд. Ему предъявлены четыре обвинения в тяжких преступлениях и шесть обвинений по менее тяжким статьям.

