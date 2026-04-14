Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Родителям назвали частые уловки мошенников-репетиторов перед экзаменами в школах

Юрист Пожарская: мошенники-репетиторы часто предлагают бюджетные места в вузах
Kira Hofmann/ZB/Global Look Press

Большинство мошеннических схем, связанных с подготовкой школьников к экзаменам, нацелены на людей, которые слишком поздно взялись за подготовку и в панике стремятся найти педагогов, гарантирующих результат. Злоумышленники же этим пользуются, предупредила в интервью «Радио 1» заместитель руководителя проекта Народного Фронта «За права заемщиков», эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.

«Чудес на свете не бывает. Даже люди, которые целый год занимаются с репетиторами, могут ошибиться на экзамене и не иметь никакой гарантии успеха. Любой репетитор, как и хороший юрист, никогда не даст гарантию», — сказала юрист.

Особую бдительность стоит проявить, если предлагают подготовку к экзамену и обещают в подарок бюджетное место в конкретном вузе или ссузе, отметила она.

Кроме того, по ее словам, не стоит переходить по ссылкам, поскольку они могут быть фишинговыми, а также содержать автоматическую загрузку вредоносного софта.

До этого Пожарская говорила, что добросовестный педагог не будет требовать деньги за занятие, которое еще не провел.

Репетиторы чаще всего пытаются выстроить свои взаимоотношения с учениками таким образом, что оплата происходит либо после каждого занятия, либо по итогам прохождения всего курса, пояснила эксперт.

Ранее стало известно, что мошенники придумали способ красть данные репетиторов во время занятий.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!