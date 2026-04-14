Родителям назвали частые уловки мошенников-репетиторов перед экзаменами в школах

Большинство мошеннических схем, связанных с подготовкой школьников к экзаменам, нацелены на людей, которые слишком поздно взялись за подготовку и в панике стремятся найти педагогов, гарантирующих результат. Злоумышленники же этим пользуются, предупредила в интервью «Радио 1» заместитель руководителя проекта Народного Фронта «За права заемщиков», эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.

«Чудес на свете не бывает. Даже люди, которые целый год занимаются с репетиторами, могут ошибиться на экзамене и не иметь никакой гарантии успеха. Любой репетитор, как и хороший юрист, никогда не даст гарантию», — сказала юрист.

Особую бдительность стоит проявить, если предлагают подготовку к экзамену и обещают в подарок бюджетное место в конкретном вузе или ссузе, отметила она.

Кроме того, по ее словам, не стоит переходить по ссылкам, поскольку они могут быть фишинговыми, а также содержать автоматическую загрузку вредоносного софта.

До этого Пожарская говорила, что добросовестный педагог не будет требовать деньги за занятие, которое еще не провел.

Репетиторы чаще всего пытаются выстроить свои взаимоотношения с учениками таким образом, что оплата происходит либо после каждого занятия, либо по итогам прохождения всего курса, пояснила эксперт.

Ранее стало известно, что мошенники придумали способ красть данные репетиторов во время занятий.