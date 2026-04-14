Юрист объяснила, как не попасться на уловки мошенников-репетиторов

Попасться на уловки мошенников-репетиторов могут как взрослые, так и дети. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, важно помнить, что добросовестный педагог не будет требовать деньги за занятие, которое еще не провел. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила заместитель руководителя проекта Народного Фронта «За права заемщиков», эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.

«Все добросовестные репетиторы чаще всего пытаются выстроить свои взаимоотношения с учениками таким образом, что оплата происходит либо после каждого занятия, либо по итогам прохождения вообще всего курса», — отметила юрист.

Также она посоветовала искать репетиторов на проверенных платформах, которые берут на себя обязанность по верификации педагогов.

Кроме того, по ее словам, ни в коем случае нельзя отправлять никаких персональных сведений, паролей и кодов из СМС незнакомым людям.

В Управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области до этого рассказали, что мошенники начали красть персональные данные российских репетиторов, притворяясь учениками.

Ранее мошенники выманили почти 3 млн рублей у пожилого репетитора из Петербурга.