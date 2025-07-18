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У пожилого репетитора из Петербурга выманили более 2,8 млн рублей

Пенсионерка из Питера потеряла 2,8 млн рублей на уловках мошенников
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Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Репетитор из Петербурга лишилась крупной суммы после общения с мошенниками, сообщает портал «Конкретно.ру».

В начале этого месяца неизвестные позвонили 76-летней петербурженке, которая подрабатывает репетитором по биологии. Собеседники общались с пенсионеркой с 4 по 15 июля и убедили ее в необходимости «спасения» личных сбережений.

В конце концов женщина передала курьеру более 2,8 млн рублей дома, а затем обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.

До этого пожилая петербурженка продала квартиру и отвезла деньги в Москву по заданию «спецслужб». 72-летняя женщина рассказала, что несколько месяцев назад с ней связались неизвестные, которые представились сотрудниками спецслужб. После общения с ними пенсионерка продала за 10,9 млн рублей свою квартиру, а затем отправилась в Москву, чтобы передать курьеру 9,5 млн рублей. При этом женщина была уверена, что выполняет задание государственной важности. Впоследствии она все же поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Ранее аферист под видом продюсера обманул 10-летнюю певицу, пообещав ей выступление в Кремле.

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