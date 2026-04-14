Сотрудницу сотового оператора в Запорожской области задержали за прослушивание звонков

Global Look Press

Силовики задержали сотрудницу сотового оператора в Запорожской области по подозрению в передаче данных о звонках абонентов. Об этом заявили в УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю, передает ТАСС.

Сотовый оператор и имя женщины не называются.

По информации спецслужб, главный специалист отдела клиентского сервиса департамента по работе с массовым сегментом одного из операторов связи региона в период с января по июль 2025 года «осуществила неправомерные доступы к биллинговой системе оператора связи с целью просмотра детализаций телефонных соединений абонентов».

В отношении нее возбудили семь уголовных дел по ч. 2 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки). По этой статье женщине грозит штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до 4 лет с запретом занимать определенные должности.

В марте сотрудники ФСБ задержали 18-летнюю жительницу Донецкой народной республики по подозрению в передаче данных украинской разведке.

Ранее жителя Ростовской области осудили на 20 лет за попытку подорвать чиновника в Мелитополе.

 
