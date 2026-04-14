Гособвинение запросило срок для экс-главы ГУМЧС России по Самарской области

Гособвинение запросило 14 лет колонии для экс-главы ГУМЧС России по Самарской области генерал-майору Олегу Бойко по делу о получении взяток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

По словам собеседника агентства, остальным фигурантам гособвинение запросило от 9 до 11 лет.

Бойко предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, преступление относится к категории особо тяжких.

По данным прокуратуры, бывший глава ГУ МЧС России по Самарской области вступил в сговор с учредителем коммерческой организации Яном Гущиным. Целью заговора было получение взяток ежемесячно с января 2020 года по декабрь 2023 года в размере не менее 1 млн рублей, а также не менее 15% от заключенных контрактов в сфере пожарной безопасности в Самарской области. Всего, как установлено, бывший руководитель получил незаконное вознаграждение на сумму более 73 млн рублей.

13 апреля Реутовский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему заместителю начальника управления строительства и расквартирования главкомата внутренних войск МВД России Игорю Долгих, назначив ему 14 лет лишения свободы. Также он был лишен звания полковника запаса и оштрафован на сумму 543 млн рублей.

Ранее экс-губернатор Курской области Смирнов был приговоре к 14 годам колонии за взяточничество.