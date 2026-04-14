«Радиостанция Судного дня» передала еще один сигнал

УВБ-76, более известная как «Радиостанция Судного дня», передала в эфире второе за день 14 апреля слово — «бортограф». Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который следит за активностью станции.

«НЖТИ 24099 БОРТОГРАФ 5211 9366», — сказано в сообщении.

Слово прозвучало в эфире после 15 часов по московскому времени.

До этого «Радиостанция судного дня» передала слово «Наймотать», а также сочетание букв и цифр, не поддающихся расшифровке.

Радиостанция УВБ-76 вещает с 1970-х годов. Как правило, в эфире транслируется жужжащий сигнал, за что в народе ее стали называть «Жужжалка». Кроме того, ее часто называют «Радиостанцией Судного дня». По некоторым данным, УВБ-76 является частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, которая якобы до сих пор используется Россией.

По данным британского таблоида Express, сообщения радиостанции вызывают беспокойство на Западе. В публикации отмечается, что активность УВБ-76 чаще всего фиксируется в периоды обострения международной напряженности, что, по мнению экспертов, усиливает опасения о возможном глобальном конфликте.

Ранее передатчик похожей на «Радио Судного дня» станции нашли на базе в Германии.