Глава ФСБ рассказал об успехах в борьбе с террористическими фото и видео

НАК: в РФ в 2025 году заблокировали свыше 170 тыс. террористических фото и видео
В 2025 году в России было заблокировано свыше 170 тыс. террористических фото- и видеоматериалов. Об этом сообщил на заседании Национального антитеррористического комитета его председатель, директор ФСБ России Александр Бортников, передает РИА Новости.

По его словам, это стало возможно благодаря «системам автоматизированного поиска противоправного контента» и внесения изменения в законодательство.

Во время выступления Бортников обратил внимание, что украинские спецслужбы используют онлайн-платформы и сайты, предлагающие быстрый заработок, для вербовки российской молодежи с целью диверсий и терактов.

По словам главы ФСБ, противник пытается использовать для этого игровые онлайн-платформы и тематические сайты.

Бортников отметил, что для борьбы с вербовкой российской молодежи необходимо шире использовать отечественные социальные сети и популярные у молодых людей ресурсы.

Ранее глава ФСБ заявил, что Россия может привести в чувство украинские спецслужбы.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

