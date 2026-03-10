Глава НАК назвал число предотвращенных терактов за 20 лет

Бортников: за 20 лет в России предотвратили более 1 тыс. терактов

В России за 20 лет предотвратили более тысячи терактов. Об этом заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ РФ Александр Бортников в беседе с «Российской газетой».

«Всего за указанный период на территории Российской Федерации пресечено более одной тысячи терактов», — сказал он.

По словам Бортникова, за это время ликвидированы более 2,5 тысячи террористов, задержаны порядка 17 тысяч их пособников. Из незаконного оборота российские силовики изъяли около 18 тысяч единиц оружия, 71 тысячу боеприпасов, 25 тонн взрывчатки и несколько тысяч самодельных взрывных устройств.

До этого глава службы рассказал, что в России удалось предотвратить подрыв многоквартирного дома. Кроме того, он заявил, что за последнее время спецслужбам удалось предотвратить нападения на высокопоставленных представителей органов власти и командный состав Вооруженных сил РФ и Росгвардии, избежать взрывов на транспорте и стрельбы в местах скопления людей.

Ранее ФСБ заявила о британском следе в покушении на генерала Алексеева.