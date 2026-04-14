Хозяйкам дали советы, что приготовить на ужин, если нет сил

Когда нет сил готовить, не стоит искать сложные рецепты. Вкусный, полезный и, самое главное, простой ужин можно приготовить за 20 минут. Об этом в интервью РИАМО сообщила кулинарный эксперт Шахноза Фозилова.

«Например, яичница со шпинатом и помидорами. Черри режем пополам, чеснок мелко рубим, сначала буквально полминуты прогреваем чеснок на масле, потом добавляем помидоры, через пару минут — шпинат. Как только он подвял, выливаем яйца со специями и доводим до готовности», — поделилась рецептом специалист.

Если хочется чего-то более сытного, подойдет лосось с овощами, продолжила она. Кабачок нарезают кружочками, брокколи разбирают на соцветия и готовят на пару 7–10 минут. Стейк лосося необходимо посолить, поперчить, при желании добавить сушеный укроп и обжарить на сковороде по 3–5 минут с каждой стороны, а перед подачей сбрызнуть лимонным соком.

Еще один вариант — куриные котлеты: филе и лук измельчают, смешивают с яйцом, небольшим количеством муки или сухарей, специями, формуют небольшие котлеты и жарят по 3–4 минуты с каждой стороны, рассказала кулинар.

До этого Фозилова объяснила, почему бульон может получиться пресным и «пустым» на вкус. По ее словам, насыщенность появляется только при правильной подготовке продуктов и медленной варке.

Мясо она посоветовала предварительно обжарить до румяной корочки, которая придаст бульону глубокий вкус и красивый цвет. Второй момент касается самого мяса: стоит выбирать свежий кусок с небольшим количеством жира.

