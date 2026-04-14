Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Хозяйкам дали советы, что приготовить на ужин, если нет сил

Кулинар Фозилова: вкусный и полезный ужин можно приготовить за 20 минут
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Когда нет сил готовить, не стоит искать сложные рецепты. Вкусный, полезный и, самое главное, простой ужин можно приготовить за 20 минут. Об этом в интервью РИАМО сообщила кулинарный эксперт Шахноза Фозилова.

«Например, яичница со шпинатом и помидорами. Черри режем пополам, чеснок мелко рубим, сначала буквально полминуты прогреваем чеснок на масле, потом добавляем помидоры, через пару минут — шпинат. Как только он подвял, выливаем яйца со специями и доводим до готовности», — поделилась рецептом специалист.

Если хочется чего-то более сытного, подойдет лосось с овощами, продолжила она. Кабачок нарезают кружочками, брокколи разбирают на соцветия и готовят на пару 7–10 минут. Стейк лосося необходимо посолить, поперчить, при желании добавить сушеный укроп и обжарить на сковороде по 3–5 минут с каждой стороны, а перед подачей сбрызнуть лимонным соком.

Еще один вариант — куриные котлеты: филе и лук измельчают, смешивают с яйцом, небольшим количеством муки или сухарей, специями, формуют небольшие котлеты и жарят по 3–4 минуты с каждой стороны, рассказала кулинар.

До этого Фозилова объяснила, почему бульон может получиться пресным и «пустым» на вкус. По ее словам, насыщенность появляется только при правильной подготовке продуктов и медленной варке.

Мясо она посоветовала предварительно обжарить до румяной корочки, которая придаст бульону глубокий вкус и красивый цвет. Второй момент касается самого мяса: стоит выбирать свежий кусок с небольшим количеством жира.

Ранее хозяйкам рассказали, как спасти пригоревшее блюдо.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!