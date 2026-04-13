Хозяйкам объяснили, почему бульон получается водянистым

Кулинарный эксперт Шахноза Фозилова в интервью РИАМО объяснила, почему бульон может получиться пресным и «пустым» на вкус. По ее словам, насыщенность появляется только при правильной подготовке продуктов и медленной варке.

Мясо, по ее словам, лучше предварительно обжарить до румяной корочки. Именно она придает бульону глубокий вкус и красивый цвет. Второй момент касается самого мяса: стоит выбирать свежий кусок с небольшим количеством жира.

«Третий прием — не торопить варку. Я обычно добавляю лавровый лист, мясо, овощи, соль и варю бульон на небольшом огне. Не надо пытаться быстро довести все до сильного кипения. Когда бульон кипит резко, вкус получается грубее», — предупредила специалист.

До этого Фозилова рассказала, как спасти пригоревшее блюдо.

Суп, соус или рагу лучше аккуратно перелить сверху в другую посуду, не задевая нижний слой. Оставшийся легкий запах горелого можно смягчить зеленью, чесноком или ложкой сметаны, отметила она.

В случае если подгорело мясо на сковороде, эксперт посоветовала убрать испорченные куски, а остальные потушить в новом соусе.

