Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Общество

Хозяйкам объяснили, почему бульон получается водянистым

Кулинар Фозилова посоветовала не кипятить бульон
Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Кулинарный эксперт Шахноза Фозилова в интервью РИАМО объяснила, почему бульон может получиться пресным и «пустым» на вкус. По ее словам, насыщенность появляется только при правильной подготовке продуктов и медленной варке.

Мясо, по ее словам, лучше предварительно обжарить до румяной корочки. Именно она придает бульону глубокий вкус и красивый цвет. Второй момент касается самого мяса: стоит выбирать свежий кусок с небольшим количеством жира.

«Третий прием — не торопить варку. Я обычно добавляю лавровый лист, мясо, овощи, соль и варю бульон на небольшом огне. Не надо пытаться быстро довести все до сильного кипения. Когда бульон кипит резко, вкус получается грубее», — предупредила специалист.

До этого Фозилова рассказала, как спасти пригоревшее блюдо.

Суп, соус или рагу лучше аккуратно перелить сверху в другую посуду, не задевая нижний слой. Оставшийся легкий запах горелого можно смягчить зеленью, чесноком или ложкой сметаны, отметила она.

В случае если подгорело мясо на сковороде, эксперт посоветовала убрать испорченные куски, а остальные потушить в новом соусе.

Ранее хозяйкам рассказали, как воскресить пересушенное мясо.

 
Теперь вы знаете
Не разрешай за собой следить: как распознать приложение, которое крадет ваши данные
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
