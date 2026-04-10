Хозяйкам рассказали, как спасти пригоревшее блюдо

Кулинар Фозилова: пригоревшее блюдо нельзя перемешивать
Подгоревшее блюдо ни в коем случае нельзя перемешивать, иначе горечь разойдется по всей кастрюле. Об этом в интервью РИАМО предупредила кулинарный эксперт Шахноза Фозилова.

«Суп, соус или рагу лучше аккуратно перелить сверху в другую посуду, не задевая нижний слой», — сказала специалист.

Она добавила, что оставшийся легкий запах горелого можно смягчить зеленью, чесноком или ложкой сметаны.

В случае если подгорело мясо на сковороде, эксперт посоветовала убрать испорченные куски, а остальные немного потушить в новом соусе.

До этого Фозилова рассказала, как воскресить пересушенное мясо. По ее словам, куски достаточно нарезать и замочить в соусе на 10-15 минут — влага частично вернется.

С рыбой она порекомендовала поступить иначе — разобрать вилкой, добавить соус, зелень или лук и сделать намазку.

Ранее хозяйкам объяснили, как спасти пересоленное блюдо.

 
