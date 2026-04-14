Судьи Смольнинского райсуда Петербурга пойдут под суд из-за взятки

В отношении судей Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга в отставке Валерия Тарасова и Каринэ Голиковой возбуждены уголовные дела по факту получения взятки и посредничестве. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на СК РФ.

Голикова подозревается в получении взятки в особо крупном размере, Тарасов – в посредничестве во взяточничестве. Дела возбуждены главой СК Александром Бастрыкиным с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

Следствие установило, что в 2024-2025 годах Голикова получила через Тарасова взятку в размере 2,5 млн рублей, за что приняла по гражданскому делу решение в пользу истца о взыскании с организации не менее 300 млн рублей.

За посреднические услуги Тарасов получил 500 тыс. рублей.

Накануне Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей согласие на возбуждение уголовного дела о получении взятки в отношении судьи Арбитражного суда Калининградской области Сергея Ефименко.

Ранее глава СК рассказал, сколько было инициировано дел против судей за коррупцию.

 
Отобрали и продали. Стоит ли покупать конфискат и как это сделать
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!