Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Пермский рыбак поделился рекордным уловом

Рыбак из Перми выловил 150 рыб за день
Алексей Хрулев/VK

Рыбак из Перми Алексей Хрулев за день выловил 150 рыб. Об этом сообщает Ura.ru.

Мужчина рассказал журналистам, что такой впечатляющий улов ему удалось добыть, поскольку он рыбачил вдали от людей. По словам Хрулева, он попал на какое-то «густериное Эльдорадо», где на десяток проводок ловилось семь-восемь рыб. Он добавил, что пробовал ловить на мотыля, опарыша и даже на тесто, и рыба клевала на любую наживку.

К концу рыбалки мужчина устал и перешел на донную ловлю, которая также принесла хорошие результаты. Своим успехом рыбак поделился в соцсетях.

В конце марта телеканал Fox News сообщал, что в США мужчина поймал меч-рыбу весом 218 кг, ставшую рекордным уловом во Флориде. По словам рыбака, он боролся с добычей пять часов и накормил уловом жителей города.

Гигантская рыба была замечена во время выхода в море семьей, арендовавшей лодку в честь окончания школы сына. Из-за внушительных размеров улова его пришлось фиксировать с помощью полотенец и частично разделывать прямо на лодке. Большую часть рыбы семья решила передать местным жителям. В итоге свежей меч-рыбой угостились около 50–70 человек, а сами участники рыбалки оставили себе лишь небольшую часть улова.

Ранее в Индии рыбаки поймали две редкие рыбы и заработали $3800.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
