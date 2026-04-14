Пермский рыбак поделился рекордным уловом

Рыбак из Перми выловил 150 рыб за день

Рыбак из Перми Алексей Хрулев за день выловил 150 рыб. Об этом сообщает Ura.ru.

Мужчина рассказал журналистам, что такой впечатляющий улов ему удалось добыть, поскольку он рыбачил вдали от людей. По словам Хрулева, он попал на какое-то «густериное Эльдорадо», где на десяток проводок ловилось семь-восемь рыб. Он добавил, что пробовал ловить на мотыля, опарыша и даже на тесто, и рыба клевала на любую наживку.

К концу рыбалки мужчина устал и перешел на донную ловлю, которая также принесла хорошие результаты. Своим успехом рыбак поделился в соцсетях.

В конце марта телеканал Fox News сообщал, что в США мужчина поймал меч-рыбу весом 218 кг, ставшую рекордным уловом во Флориде. По словам рыбака, он боролся с добычей пять часов и накормил уловом жителей города.

Гигантская рыба была замечена во время выхода в море семьей, арендовавшей лодку в честь окончания школы сына. Из-за внушительных размеров улова его пришлось фиксировать с помощью полотенец и частично разделывать прямо на лодке. Большую часть рыбы семья решила передать местным жителям. В итоге свежей меч-рыбой угостились около 50–70 человек, а сами участники рыбалки оставили себе лишь небольшую часть улова.

Ранее в Индии рыбаки поймали две редкие рыбы и заработали $3800.