Москвич с двумя кухонными ножами напал на соседей из-за громкой музыки

В Москве мужчина с двумя ножами напал на соседей из-за громкой музыки. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Инцидент произошел вечером на Кольской улице. 37-летний житель дома распивал спиртные напитки, но услышал из соседней квартиры музыку, громкость которой его не устроила. Зачем-то взяв с собой два ножа, мужчина пошел попросить жильцов сделать звук потише, но разговора не получилось.

«Я пошел попросить сделать музыку потише, при этом, предполагая возникновение конфликтной ситуации, я взял с собой 2 кухонных ножа, с которыми подошел к двери в квартиру соседей. В каждой руке у меня находилось по ножу», — уточнил задержанный.

В ходе конфликта, начавшегося прямо на пороге квартиры, москвич нанес двум оппонентам удары. Пострадавших экстренно доставили в медицинское учреждение, но одного из них спасти не удалось.

Подозреваемый задержан. Он дал подробные показания и признался в содеянном.

