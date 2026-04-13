В «Единой России» сообщили о высоком конкурсе на предварительном голосовании партии

Якушев: конкурс на предварительном голосовании «Единой России» — 5 человек на место

Конкурс на праймериз «Единой России» по выборам в Государственную думу составляет почти 5 человек на место. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

Отмечается, что для участия в процедуре заявки подали свыше двух тыс. человек. Каждый пятый зарегистрированный кандидат моложе 35 лет.

Большое интерес к процедуре демонстрируют участники СВО, их заявки составляют 17%, рассказал Якушев. Он добавил, что все бойцы спецоперации получат менторское сопровождение от экспертов.

В частности, заявки на участие в предварительном голосовании «Единой России» по выборам в Госдуму подала Герой РФ, медсестра Людмила Болилая. Также в процедуре принимают участие боец СВО, Герой России, зампредседателя Госсовета республики Коми Станислав Кочев, кавалер трех орденов Мужества, участник президентской программы «Время Героев» Дашибал Мункожаргалов и кавалер ордена Мужества, руководитель Санкт-Петербургского реготделения «Молодой Гвардии Единой России» Александр Амелин.

Сообщается, что заявки на праймериз «Единой России» подают представители разных сфер, треть поступила от представителей МСП, каждая пятая — от представителей сфер образования, здравоохранения, а также социальной и культурной.

Отмечается, что заявку для участия в предварительном голосовании партии подали главврач Якутской республиканской офтальмологической больницы Иван Луцкан, восьмикратная чемпионка мира по самбо, участница Олимпийских игр в Атланте Светлана Галянт и главный лесничий Михаил Ковалев.

В Москве заявку подала директор Института исследований национального и сравнительного права факультета права НИУ ВШЭ Альбина Гаджиева.

Около 40% участников предварительного голосования, по словам Якушева, беспартийные.

Глава Федерального оргкомитета партии по проведению предварительного голосования Александр Карелин подчеркнул, что прием заявок проходит без нарушений.