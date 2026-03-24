Путина попросили поддержать строительство центра реабилитации для бойцов СВО

Беспрозванных представил Путину проект центра реабилитации для бойцов СВО
Михаил Климентьев/РИА Новости

Калининградский губернатор Алексей Беспрозванных попросил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным поддержать строительство нового корпуса центра реабилитации для российских военных, участвовавших в спецоперации (СВО). Об этом пишет РИА Новости.

«Владимир Владимирович, мы полностью все подготовили. Хотел обратиться здесь за поддержкой с точки зрения совместного строительства», — сказал он.

Беспрозванных отметил, что стоимость нового корпуса составляет 1,9 млрд рублей, из бюджета области будет выделено порядка 400 млн рублей.

Губернатор добавил, что в данный момент в Калининградской области действуют пять организаций, которые занимаются реабилитацией участников СВО и членов их семей.

В феврале глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что задача по поддержке СВО и участников спецоперации является для республики в 2026 году ключевой. Он подчеркнул необходимость взять на контроль работу по предоставлению для ветеранов автомобилей с ручным управлением, медицинских изделий, адаптации жилья и созданию условий для занятий адаптивным спортом.

Ранее Матвиенко призвала развивать систему реабилитации участников СВО.

 
