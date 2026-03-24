В Минцифры призвали ускорить регулирование искусственного интеллекта в России

Законодательная база не успевает за темпами внедрения искусственного интеллекта. Об этом на заседание Общественного совета при Минцифры России заявила председатель правления АРПП «Отечественный софт» Наталья Касперская.

По ее словам, на данный момент нет никаких публичных стандартов безопасности, процедур и соответствующей сертификации. Особую озабоченность вызывает применение нейросетей в образовании.

«Сейчас нейросети используют примерно 90% студентов. В результате вузы не понимают, кого они готовят, а работодатели не понимают, кого они принимают. Это говорит о том, что нужно и в образовательных законах вносить какие-то изменения по тестированию и подходам к тестированию школьников. Они должны иметь знания в голове, а не только умение нажимать на кнопку», — сказала она.

Председатель Общественного совета при Минцифры России, гендиректор Института развития интернета (АНО «ИРИ») Алексей Гореславский напомнил, что 18 марта Минцифры опубликовал для общественного обсуждения законопроект «Об основах госрегулирования сфер применения технологий искусственного интеллекта». Документ впервые закрепляет на законодательном уровне правила разработки и использования ИИ, вводит ключевые понятия и разделяет модели на категории.

Он назвал важным не ограничить развитие контентной индустрии чрезмерным регулированием ИИ, а также обратил внимание на вопросы авторских прав.

«Сейчас не очевидно, кому именно должны принадлежать права: автору промпта, самой нейросети, которая выполняет обработку, владельцу дата-центров, где все это размещается, или же правообладателю исходного контента», — сказал он.

Декан факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Елена Вартанова подчеркнула, что ИИ для специалистов в области медиа – один из самых сложных вызовов.

«Он в значительной степени облегчает рутинный труд, но ставит и новые вызовы с точки зрения ответственности. Кто отвечает за текст, созданный ИИ? И здесь не только журналисты, это и рекламщики, и специалисты по связям с общественностью», — сказала она.

Директор департамента Минцифры Екатерина Ларина отметила необходимость тщательной проверки материалов ИИ.

«За искусственным интеллектом нужно проверять и перепроверять так искусно, что со временем это может стать отдельной профессиональной компетенцией», — сказала она.