Ветеринар предупредил россиян о скрытых заболеваниях, которые переносят домашние кошки

Кошки могут переносить все группы заболеваний, опасные для человека, рассказал «Газете.Ru» ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

«Кошки могут передавать все группы заболеваний — вирусные, причем особо опасные, например, бешенство, и бактериальные, и грибковые, и паразитарные заболевания. Причем, это могут быть глисты и клещи. Есть болезни, которыми кошки сами не болеют, приносят в скрытом состоянии, но при этом могут быть источником активной инфекции для человека. Например, токсоплазмоз. Если это кожная, то хламидиоз. Нужно следить за здоровьем питомца — прививать, и обрабатывать, и [проводить] профилактические мероприятия», — отметил он.

Шеляков объяснил, какие прививки нужно ставить питомцам. Кошек нужно часто обрабатывать, если они гуляют на улице, подчеркнул врач.

«Вакцинация от инфекции, прививка от бешенства делается один раз в год. Это не только для их здоровья, но и для здоровья своего. Обычный план профилактических мероприятий — глистогонки два раза в год. Блохогонки и противоклещевые препараты — в зависимости от того, как, где животное живет. На даче есть доступ к внешней среде — там бывает раз в месяц обрабатывают, если [кошка принимает] активное участие в жизни флоры и фауны. Если она у нас ходит там по участку, уходит в лес, то каждый месяц приходится обрабатывать от внешних паразитов. Если дома, то четыре раза в год», — объяснил ветеринар.

Специалист рассказал, какими шампунями можно обработать животное от паразитов и болезней.

«Большинство кошек брезгливо относятся к воде. Поэтому, раз в полгода моют кошек. Есть шампуни, которые предотвращают развитие колтунов, есть противогрибковые, противопаразитарные, есть витаминные шампуни — не хуже, чем у людей в плане ухода. Частое мытье кошкам как-то не очень», — заключил он.

