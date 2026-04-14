Психолог объяснил, откуда у россиян берется синдром отложенной жизни

Многие россияне сталкиваются с синдромом отложенной жизни, при котором человек постоянно живет с ощущением, что его текущее положение – временное, и пребывает в ожидании какого-то события – переезда, похудения, трудоустройства и так далее. Главной причиной такого состояния становится страх разочарования, объяснил практикующий психолог, кандидат психологических наук Михаил Хорс Общественной Службе Новостей.

Люди с синдромом отложенной жизни подсознательно боятся, что их будущее не совпадет с ожиданиями, отметил специалист. В то же время фантазии сами по себе вызывают выброс дофамина, из-за чего человек чувствует удовольствие от событий, которые еще не произошли. Это снижает мотивацию, в результате чего человек остается жить в «подвешенном» состоянии.

«Что делать? Важно повзрослеть. Взрослые люди мыслят категориями меры: «Я буду получать удовольствие от жизни в какой-то мере, а в какой-то мере не буду, и это нормально». Нужно говорить самому себе, и не один раз, что разочарование от каких-то своих целей, достижений и так далее не является чем-то плохим, и что в процессе жизни многое может поменяться, могут поменяться смыслы, можно попасть в кризис», — объяснил Хорс.

Важно примириться с мыслью, что если что-то не соответствует ожиданиям, то жизнь не становится от этого плохой, подчеркнул психолог. Он посоветовал сменить и позитивное и негативное мышление на реалистичное – это позволит человеку разрешить себе чувствовать боль, но не воспринимать ее как трагедию. Кроме того, важно не убегать постоянно в фантазии, которые приносят удовольствие, чтобы не появлялась демотивация к реальным действиям, заключил специалист.

До этого американские психологи выяснили, что люди часто затягивают возвращение к любимым делам из-за того, что подсознательно ждут «идеального момента», который сделает возвращение к приятному занятию особенным. Ученые отметили, что подобное поведение может приводить к тому, что долгожданные встречи или развлечения постоянно откладываются, поскольку «подходящий момент» так и не наступает.

Ранее россиян предупредили о скрытой опасности осознанных снов.

 
