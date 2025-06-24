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Синдром отложенных удовольствий: раскрыта необычная причина прокрастинации

PNAS Nexus: пауза перед занятием любимыми делами делает их еще приятнее
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Американские психологи из Чикагского университета узнали, почему люди часто затягивают возвращение к любимым делам без особой нужды. Исследование опубликовано в научном журнале PNAS Nexus.

Как показала серия опросов, респонденты откладывали походы в рестораны, кинотеатры, встречи с друзьями и даже семейные визиты, желая сделать свое возвращение к этим занятиям «особенно приятным». Чем дольше был перерыв в определенной деятельности, тем сильнее проявлялась эта тенденция.

В одном из экспериментов только 41% студентов, давно не общавшихся с другом (в среднем год), решили написать ему сообщение с благодарностью, тогда как среди тех, кто общался недавно (в среднем неделю назад), таких оказалось 55%. Аналогичные результаты показал эксперимент со взрослыми участниками.

«Люди подсознательно ждут «идеального момента», который сделает возвращение к приятному занятию особенным. Это проливает новый свет на природу прокрастинации, которая иногда вызвана не страхом или ленью, а, наоборот, высокой ценностью предстоящего события», — объяснили авторы исследования.

Ученые отметили, что подобное поведение может приводить к тому, что долгожданные встречи или развлечения постоянно откладываются, поскольку «подходящий момент» так и не наступает. Открытие помогает лучше понять психологические механизмы, мешающие людям возвращаться к прерванным удовольствиям даже после снятия ограничений.

Ранее психологи выяснили, почему люди откладывают отход ко сну.

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