ФСБ заявила о задержании в Крыму агента СБУ

ФСБ: в Крыму задержали агента СБУ, собиравшего данные о Черноморском флоте
ФСБ РФ

Агента украинских спецслужб, передававшего Киеву сведения о Черноморском флоте, задержали в Крыму, сообщил Telegram-канал «Крым 24 |Z| Все новости Крыма» со ссылкой на региональное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

В материале уточняется, что под стражей оказался житель Ялты 1993 года рождения. По данным силовиков, мужчина по собственной инициативе связался с представителями Службы безопасности Украины (СБУ) и начал собирать информацию о Военно-морском флоте России. Полученные данные он, как утверждается, отправлял куратору посредством мессенджера Telegram. На этом фоне против задержанного возбудили уголовное дело по статье о государственной измене.

«Ему грозит до 20 лет лишения свободы», — подчеркивается в публикации.

Из нее следует, что суд уже избрал мужчине меру пресечения, отправив его в СИЗО.

В начале марта сотрудники ФСБ задержали жителя Владимирской области, который по указанию СБУ планировал атаки беспилотниками на военные самолеты. Мужчина по заданию куратора с Украины часто выезжал к аэродромам во Владимирской и Ивановской областях, а также в Москве для проведения разведки местности и последующего совершения теракта. Более того, он извлек из тайников компоненты для сборки взрывного устройства и перевез их в свою квартиру. Уже готовые изделия и беспилотники россиянин транспортировал в Московскую и Калужскую область, чтобы впоследствии совершить диверсии.

Ранее жителя Комсомольска-на-Амуре осудили более чем на 20 лет за шпионаж.

 
