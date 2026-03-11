Размер шрифта
Армия

Завербованный СБУ владимирец изготавливал дроны для диверсий

ФСБ: задержан завербованный СБУ владимирец, готовивший подрыв авиатехники
ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ России задержали 35-летнего жителя Владимирской области, который по указанию украинской разведки (СБУ) планировал атаки беспилотниками на военные самолеты. Об этом РИА Новости сообщили в ЦОС ФСБ.

По данным следствия, фигурант самостоятельно вышел на связь с украинским агентом через мессенджер WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и согласился выполнять диверсионные задания.

В ФСБ уточнили, что мужчина по заданию украинского куратора часто выезжал к аэродромам во Владимирской, Ивановской областях и в Москве для проведения разведки местности и последующего совершения теракта.

Кроме того, подозреваемый доставил в Московскую и Калужскую области беспилотники, взрывные устройства, взрывчатые вещества и оборудование для выполнения диверсии. Он извлек компоненты оборудования из тайников, перевез их в свою квартиру, собрал взрывное устройство и отработал навыки управления БПЛА, отметили в ФСБ.

Уточняется, что злоумышленника задержали на территории Ивановской области во время подготовки к запланированному теракту.

В начале марта сотрудники ФСБ в Екатеринбурге предотвратили теракт в отношении руководителя предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК); украинский куратор дистанционно подорвал диверсанта при задержании.

Ранее ФСБ сообщила о попытке подрыва высокопоставленного военного в Петербурге.

 
