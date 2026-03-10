Четверо пассажиров попались на таможне со слитками золота в трусах и лифчиках

Во Вьетнаме на таможне арестовали четверых пассажиров с золотом в нижнем белье

Таможенники международного аэропорта в Ханое обнаружили 31 золотой слиток, спрятанный в бюстгальтерах и нижнем белье четырех пассажиров, прибывших с Тайваня, пишет VnExpress.

Общий вес изъятого металла составил около 12,3 килограмма. Если экспертиза подтвердит, что это золото, его стоимость может достигать около $2,3 млн. По данным Генерального департамента таможни Вьетнама, один из пассажиров перевозил сразу 10 слитков весом около 5 килограммов, спрятав их в бюстгальтере и нижнем белье. Еще двое скрыли 14 слитков общим весом 4,6 килограмма в нижнем белье. Четвертый пассажир спрятал семь слитков весом 2,7 килограмма в нижнем белье и дополнительно закрепил несколько предметов на запястье.

Никто из пассажиров не задекларировал перевозку драгоценного металла. Их выявили с помощью системы рентгеновского сканирования багажа в зоне прилета, после чего сотрудники таможни провели личный досмотр.

Все четверо были переданы полиции Ханоя вместе с изъятым металлом для дальнейшего расследования.

