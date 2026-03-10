Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Четверо пассажиров попались на таможне со слитками золота в трусах и лифчиках

Во Вьетнаме на таможне арестовали четверых пассажиров с золотом в нижнем белье
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Таможенники международного аэропорта в Ханое обнаружили 31 золотой слиток, спрятанный в бюстгальтерах и нижнем белье четырех пассажиров, прибывших с Тайваня, пишет VnExpress.

Общий вес изъятого металла составил около 12,3 килограмма. Если экспертиза подтвердит, что это золото, его стоимость может достигать около $2,3 млн. По данным Генерального департамента таможни Вьетнама, один из пассажиров перевозил сразу 10 слитков весом около 5 килограммов, спрятав их в бюстгальтере и нижнем белье. Еще двое скрыли 14 слитков общим весом 4,6 килограмма в нижнем белье. Четвертый пассажир спрятал семь слитков весом 2,7 килограмма в нижнем белье и дополнительно закрепил несколько предметов на запястье.

Никто из пассажиров не задекларировал перевозку драгоценного металла. Их выявили с помощью системы рентгеновского сканирования багажа в зоне прилета, после чего сотрудники таможни провели личный досмотр.

Все четверо были переданы полиции Ханоя вместе с изъятым металлом для дальнейшего расследования.

Ранее китаец нашел в желудке утки, которую хотел приготовить, 10 грамм золота.

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!