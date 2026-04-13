Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Общество

Россиян предупредили о наказании за выбивание ковра на балконе

Shutterstock

Россиянам, которые решат выбить ковер на балконе, может грозить штраф в размере 1 тыс. рублей. Об этом «Москве 24» рассказал юрист Илья Русяев.

По его словам, нарушение не регламентируется единым законом, однако, статья о назначении жилого помещения и пределах его использования (17 ЖК РФ, часть 4) требует эксплуатировать квартиру с учетом прав и законных интересов соседей, а также санитарно-гигиенических требований. Кроме того, жильцы должны соблюдать интересы остальных, согласно статье о правах и обязанностях собственника (30 ЖК РФ, часть 4). Поэтому в случае, если пыль с ковра будет лететь на придомовую территорию или в окна соседей, можно получить штраф по 6.4 КоАП РФ (для граждан — в размере от 500 до 1 тыс. рублей).

Юрист предупредил, что в некоторых российских регионах могут быть установлены более высокие штрафные санкции.

«Например, в Московской области по статье о ненадлежащем состоянии и содержании территории (6.11 КоАП Московской области) за выбивание ковра таким образом придется заплатить от 2 до 5 тыс. рублей», — уточнил Русяев.

Для жалобы на нарушителя он посоветовал собрать доказательства и обратиться в УК или ТСЖ, чтобы составить акт о нарушениях, а также написать жалобу о загрязнении воздуха в квартире в Роспотребнадзор. Если это не поможет, можно пойти в суд.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев до этого говорил, что в соответствии с федеральным законом, курение в лифтах, помещениях общего пользования многоквартирных домов, а также на детских площадках запрещено. За нарушение грозит штраф в размере от 500 до 1,5 тыс. рублей.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!