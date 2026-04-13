Россиян предупредили о наказании за выбивание ковра на балконе

Россиянам, которые решат выбить ковер на балконе, может грозить штраф в размере 1 тыс. рублей. Об этом «Москве 24» рассказал юрист Илья Русяев.

По его словам, нарушение не регламентируется единым законом, однако, статья о назначении жилого помещения и пределах его использования (17 ЖК РФ, часть 4) требует эксплуатировать квартиру с учетом прав и законных интересов соседей, а также санитарно-гигиенических требований. Кроме того, жильцы должны соблюдать интересы остальных, согласно статье о правах и обязанностях собственника (30 ЖК РФ, часть 4). Поэтому в случае, если пыль с ковра будет лететь на придомовую территорию или в окна соседей, можно получить штраф по 6.4 КоАП РФ (для граждан — в размере от 500 до 1 тыс. рублей).

Юрист предупредил, что в некоторых российских регионах могут быть установлены более высокие штрафные санкции.

«Например, в Московской области по статье о ненадлежащем состоянии и содержании территории (6.11 КоАП Московской области) за выбивание ковра таким образом придется заплатить от 2 до 5 тыс. рублей», — уточнил Русяев.

Для жалобы на нарушителя он посоветовал собрать доказательства и обратиться в УК или ТСЖ, чтобы составить акт о нарушениях, а также написать жалобу о загрязнении воздуха в квартире в Роспотребнадзор. Если это не поможет, можно пойти в суд.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев до этого говорил, что в соответствии с федеральным законом, курение в лифтах, помещениях общего пользования многоквартирных домов, а также на детских площадках запрещено. За нарушение грозит штраф в размере от 500 до 1,5 тыс. рублей.

