Россия предъявила МАГАТЭ претензии из-за Запорожской АЭС

Российская сторона предъявила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) претензии из-за необъективных оценок по Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом в интервью РИА Новости заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Говоря о встрече представителей РФ и МАГАТЭ в Москве в марте, он обратил внимание, что контакты в таком формате проходят раз в три-четыре месяца. С российской стороны в них принимают участие заинтересованные ведомства: «Росатом», МИД, Минобороны, Росгвардия, Ростехнадзор. Главой российской делегации является генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Постпред отметил, что на этих встречах осуществляется сверка часов.

«Могу сказать, что, не сговариваясь, и Алексей Евгеньевич [Лихачев], и представитель Минобороны, и я предъявили претензии МАГАТЭ по части того, как освещаются события на подконтрольных Киеву атомных электростанциях с одной стороны и на российской Запорожской АЭС — с другой», — сказал Ульянов.

По его словам, секретариат МАГАТЭ не может обеспечить беспристрастность и объективность.

5 марта сообщалось, что МАГАТЭ приняло проукраинскую резолюцию по ядерной безопасности. Речь идет о проекте резолюции «Последствия нестабильности энергетической инфраструктуры, которые имеют критическое значение для ядерной и физической ядерной безопасности АЭС на Украине».

Запорожская АЭС находится в городе Энергодаре на берегу Каховского водохранилища. В 2022 году в ходе специальной военной операции город и станция перешли под контроль России. С 1 сентября того же года на ЗАЭС на ротационной основе работают эксперты МАГАТЭ.

Ранее Лавров обвинил МАГАТЭ в сокрытии данных об обстрелах ЗАЭС со стороны ВСУ.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!