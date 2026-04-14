Врач назвала тревожные причины постоянного ощущения кома в горле

Врач Чернышова: онкологические болезни могут быть причиной ощущения кома в горле
Shutterstock

Постоянное ощущение кома в горле может быть вызвано болезнями желудочно-кишечного тракта, поллинозом или онкологическими заболеваниями. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, чаще проблема объясняется сбоем в работе щитовидной железы, однако, может быть связана и с другими недугами. Например, с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), при которой содержимое желудка забрасывается в пищевод и в глотку. В результате возникают раздражение слизистой оболочки, отек и неприятное ощущение кома. Кроме того, это чувство может появиться при шейном остеохондрозе, из-за давления на нервные корешки.

«Еще подобные ощущения могут возникать на фоне аллергической реакции на цветение растений, когда пыльца раздражает слизистые оболочки, вызывая отек и стекание слизи по задней стенке глотки», – пояснила Чернышова.

Онкологические болезни также могут вызывать ощущение кома, если новообразование возникло в области глотки, поэтому важно обратиться к врачу для обследования. Если все болезни внутренних органов будут исключены, причина может крыться в психологическом состоянии, заключила эксперт.

Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Зарубина до этого рассказала «Газете.Ru», что заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) могут проявляться разными симптомами, в том числе, не всегда такими типичными, как боль в животе, расстройство стула, изжога или тошнота. В некоторых случаях человек может даже не подозревать, что у него проблемы с ЖКТ.

Ранее был найден способ замедлить развитие парализующего заболевания.

 
Реестр антипрививочников, новые правила учета стажа и $100 чаевых от Трампа. Что нового к утру 14 апреля
